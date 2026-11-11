Adventsreise nach Tallinn

Märchenhafte Altstadt & trendige Viertel

Die geschützte Altstadt (UNESCO Weltkulturerbe) lädt zum Verweilen ein: enge Gassen, gemütliche Cafés, kleine Ateliers und stimmungsvolle Plätze. Wer mehr entdecken möchte, wird in den Trendvierteln Kalamaja oder Noblessner fündig – mit Designläden, Craft-Bier-Brauereien und vielen guten Restaurants. Stilvolle Boutique-Hotels begeistern die Schweizer Besucher.

Weihnachtsmarkt mit Geschichte

Vom 21. November bis 27. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz in ein Weihnachtsdorf. Der estnische Weihnachtsbaum – eine Tradition seit 1441 – steht im Mittelpunkt, umgeben von schönen Holzhäuschen, in denen Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten angeboten werden: Glögi, Lebkuchen, Sauerkraut und viele weitere feine Delikatessen. 2019 wurde der Tallinner Weihnachtsmarkt zum besten in Europa gekürt – und zählt auch heute noch zu den schönsten in Europa.