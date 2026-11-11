Knecht Reisegruppe Gütesiegel
baltikumreisen
hero background

Adventsreise nach Tallinn

Zauberhafter Weihnachtsmarkt in der mittelalterlichen Altstadt

Tallinn, eine der ältesten Hauptstädte Nordosteuropas, bezaubert mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern, der im Winter besonders märchenhaft wirkt. Ein Ort, an dem sich Kultur, Kulinarik und nordische Festlichkeit vereinen.

Märchenhafte Altstadt & trendige Viertel

Die geschützte Altstadt (UNESCO Weltkulturerbe) lädt zum Verweilen ein: enge Gassen, gemütliche Cafés, kleine Ateliers und stimmungsvolle Plätze. Wer mehr entdecken möchte, wird in den Trendvierteln Kalamaja oder Noblessner fündig – mit Designläden, Craft-Bier-Brauereien und vielen guten Restaurants. Stilvolle Boutique-Hotels begeistern die Schweizer Besucher.

Weihnachtsmarkt mit Geschichte

Vom 21. November bis 27. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz in ein Weihnachtsdorf. Der estnische Weihnachtsbaum – eine Tradition seit 1441 – steht im Mittelpunkt, umgeben von schönen Holzhäuschen, in denen Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten angeboten werden: Glögi, Lebkuchen, Sauerkraut und viele weitere feine Delikatessen. 2019 wurde der Tallinner Weihnachtsmarkt zum besten in Europa gekürt – und zählt auch heute noch zu den schönsten in Europa.

Fragen Sie die Baltikum Spezialisten
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen. Baltikum Reisen