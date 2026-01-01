Die Ostsee erleben ab Vilnius

1 . Tag Vilnius Individuelle Anreise. Übernahme des Mietwagens und Fahrt in Ihr Hotel. Lernen Sie die litauische Metropole kennen! Die Altstadt wurde aufgrund ihrer mehr als 1200 eindrucksvollen historischen Gebäude und 48 Kirchen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Kathedrale, der Gediminas- Turm, die Universität sowie das Tor der Morgenröte sind ein «Muss». Bei gutem Wetter lohnt sich der Aufstieg zum Burghügel, von wo Sie einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt haben.

2 . Tag Wasserburg in Trakai Sie fahren von Vilnius aus in Richtung Trakai. Das Stadtbild von Trakai wird geprägt von der roten gotischen Wasserburg. Der märchenhafte Anblick wurde zu einem der beliebtesten Fotosujets von Litauen. Weiter geht die Reise nach Kaunas. Gegen Abend treffen Sie in Klaipėda ein. (zirka 310 km) (F)

3 . Tag Sanddünen und Thomas Mann Entdecken Sie die Kurische Nehrung mit ihren wunderschönen Sanddünen, Stränden und romantischen Fischerdörfern. Besichtigen Sie das «Thomas-Mann-Haus» in Nida. Hier verbrachte der Schriftsteller jeweils die Sommermonate. Rückfahrt nach Klaipéda. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die hübsche Altstadt. (ca. 100 km) (F)

4 . Tag Entlang der Bernsteinküste Entlang der Küste fahren Sie gemütlich Richtung Norden. Machen Sie einen Halt im litauischen Badeort Palanga. Dort befindet sich in einem schönen Palast aus dem 17. Jahrhundert das sehenswerte Bernsteinmuseum. Ihre Reise führt Sie weiter nach Liepaja in Lettland. In der Sowjetzeit befand sich hier ein Stützpunkt der Roten Armee. Die alten Doks der U-Boot-Flotte können heute besichtigt werden. (ca. 100 km) (F)

5 . Tag Die Ostsee erleben Der Küste folgend erreichen Sie Ventspils. Unter- nehmen Sie einen Spaziergang am Strand oder legen Sie sich bei gutem Wetter an die Sonne und geniessen ein erfrischendes Bad in der Ostsee. Empfehlenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Ventspils. (ca. 120 km) (F)

6 . Tag Ostseebad Jürmala Auf Ihrem Weg nach Riga empfehlen wir Ihnen einen Halt in Jürmala. Das Ostseebad ist der wohl berühmteste Ferienort im Baltikum. Besonders sehenswert sind die zahlreichen Sommervillen aus Holz. Im Verlaufe des Nachmittags treffen Sie in Riga ein. (ca. 190 km) (F)

7 . Tag Riga Unternehmen Sie einen Rundgang durch die Altstadt. Die mittelalterliche Hansestadt beeindruckt mit ihren Kirchen, Plätzen und gemütlichen Restaurants und Cafés. Das berühmte Schwedentor, der Pulverturm, die St. Petri-Kirche, der Dom mit einer der grössten Orgeln in Europa und viele weitere historische Gebäude verleihen der Stadt ihren Charme. (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz (F)