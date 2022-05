The St. Regis Bali Resort

Traumhafter 3668 m² grosser Salz­wasser-Lagu­nen­pool mit Poolbar, Inseln zum Verweilen und Wasserfall. Von Butlern bedienter Strandabschnitt mit privaten Liegen, separater Pool am Strand, Kinderpool, luxuriöser «Iridium» Spa, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Veloverleih, Yoga, Was­sersport, Boutique, Bibliothek. 15 Fahrminuten zum «Bukit Pandawa Golf & Country Club».

An einem wunderschönen Strandabschnitt von Nusa Dua. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20 Minuten.

Im «Boneka» Restaurant werden Ihnen Früh­stück und Abendessen in einem legeren Ambiente serviert. Im «Dulang» Restaurant, einem Gazebo, erleben Sie abends feinste indonesische Gerichte und für höchste Ansprüche steht von mittags bis abends das elegante, mo­derne «Kayuputi» Strandrestaurant, welches verschiedene Aus­zeichnungen hält (Reservationen erforderlich). Den berühmten «Bloody Mary», der im St. Regis erfunden wur­de, nehmen Sie an der Poolbar oder abends an der «King Cole Bar» mit Liveband ein.