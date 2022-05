The Menjangan

Nordbali

Ein Traum für Naturlieb­haber und Ro­mantiker! In diesem Dschungel­resort können Sie sich an der unverfälschten Schönheit der Natur an Land und unter Was­ser (eigenes Hausriff) erfreuen. Die Ruhe und Idylle sind herrlich, ohne dass Sie dabei auf Komfort verzichten müssen.