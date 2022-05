The Lovina Bali

Direkt am schwarzsandigen Lovina Strand, 15 Gehminuten zu den Restaurants und Bars des Ortes. Gratis Shuttlebus ins Zen­trum. Flughafentransfer ca. 3 Stunden.

Die 91 Zimmer sind in modernem Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Bade­zimmer mit Dusche, Klima­anlage, Decken­ventilator, Fern­seher, DVD-Player, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar und Safe.

Die hell eingerichteten Deluxe Studios und Deluxe Suiten befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude im hinteren Teil des Resorts mit eigenem kleinen Pool und Sicht auf die Reisfelder und die Gebirgskette.

Deluxe Studio (29): Mindestens 32 m² grosse Zim­mer, im Parterre und im 1. Stock.

Deluxe Suite (21): Mind. 64 m², mit Schie­be­türe zwischen Schlaf- und Wohn­be­reich, Kitchenette, Sofabett welches für zwei Kinder ­­ausgezogen werden kann. Ideal für Familien.

Beach Suite 1-Bedroom (8): Mind. 68 m² (inkl. Aus­senbereich) mit Kitchenette, an bester Lage im vorderen zweistöckigen Haupt­­­­ge­bäu­de beim Hauptpool mit Meer­sicht.