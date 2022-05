Zwischen Singapur und dem Norden der Insel Bintan verkehren in regelmässigen Abständen Fähren. Es handelt sich um die grösste der Riau-Insel in Indonesien. Weniger als eine Stunde dauert es, bis Sie die paradiesische Insel erreichen. Die malerischen Strände sind frei zugänglich und dennoch werden Sie hier auf keine Touristenmassen treffen – menschenleere Traumstrände warten hingegen auf Sie. Der Fluss Sebung ist ein beliebtes Ausflugsziel und auch die Mangrovenwälder werden Sie begeistern. Nahe dem Regenwald erleben Sie ein einzigartiges Naturschauspiel: Die Heimat der sehr seltenen Silver Leaf Monkeys lockt Touristen an. Ebenfalls sehr beeindruckend sind die zahlreichen Glühwürmchen, die Sie bei einer nächtlichen Ausfahrt erblicken werden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Ferienangeboten.