Direkt am langgezogenen Sandstrand im nördlichen Sanur. In unmittelbarer Nähe befinden sich viele Geschäfte und Restaurants. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30 Minuten. Hinweis: Das Schwimmen im Meer ist nur bei Flut möglich.

Insgesamt 117 komfortable Zim­mer im modernen balinesischen Stil. Sie sind mit Bad/Dusche, Balkon oder Ter­ras­se, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn ausgestattet.

Deluxe (43): 24 m² grosse Zimmer im Parterre und im ersten Stock, Terrasse/Balkon mit Sofabett und Gartensicht.

Bungalow (42): Zweistöckige Bungalow Gebäude mit moderner Innenausstattung, 45 m² gross. Sie sind etwas abseits in einem separaten Teil des Resorts im Garten verteilt und bieten dadurch mehr Privatsphäre. Die Bungalow Zimmer gibt es in zwei unterschiedlichen Konfigurationen: als Einheit auf einer Etage (im Parterre oder im 1. Stock) mit Terrasse resp. Balkon sowie als Einheit über zwei Etagen mit offenem Wohnbereich und Terrasse im Parterre und Schlafbereich im 1. Stock, verbunden durch eine Aussentreppe.

The Segara @ Village 2 (22): Um einen separaten, exklusiv den Gästen dieses Bereichs zugänglichen Swimmingpool angelegt, 45 m² gross (inklusive kleinem Garten) mit moderner Ein­richtung, Bad und separate Dusche, DVD/CD-Player. Sie genies­sen hier mehr Privatsphäre als in den übrigen Zim­mer­kategorien und profitieren von zusätzlichen Annehm­lichkeiten wie der Wahl zwischen Frühstück à la carte oder Buffet, gratis Cocktails und Canapés von 17 bis 19 Uhr sowie separates check-in (Kinder ab 12 Jahren erlaubt).

Family Bungalow (8): Zweistöckige Bungalows mit Wohn- und einem Schlafzimmer im Parterre sowie einem zweiten Schlafzimmer im 1. Stock (Aussentreppe). Ideal für Fa­mi­lien mit zwei Kindern.