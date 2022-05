Puri Dajuma

Beschreibung

Einleitung 2 Swimmingpools, Spa, Yoga, Tischtennis, Stand Up Paddling, Surfen am Medewi Strand (10 Fahrminuten, gratis Shuttleservice), Spazier­gänge am ur­sprünglichen Strand, Bibliothek. Viel­fäl­tige Aktivi­täten mit Sport, Natur und Kultur.

Lage An einer steinigen Landzunge direkt am Meer, daneben liegen kilometerlange, graue Sandstrände. 1 Kilometer vom Fischer­­­dorf Pekutatan in einer wilden, natürlichen Umgebung. 3 Fahrstunden zum Flug­hafen.

Angebot Vom Restaurant schweift der Blick über das Meer. Serviert werden regionale, indonesische, thailändische sowie internationale Menüs. Weiteres Res­tau­rant mit Teppanyaki und Barbecue, Bar, Poolbar.