Munduk Moding Plantation Nature Resort

Nordbali

Ein Aufenthalt in diesem einzigartigen Resort ermöglicht Ihnen, Bali von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und bildet so eine wertvolle Ergän­zung zu einem Strandaufenthalt. Sie können hier Ruhe und Privatsphäre genies­sen. An­sprüche an den Service sollten zweitrangig bleiben. An klaren Tagen ist die Weit­sicht atemberaubend. Auf­grund der Höhen- und Hang­­lage muss zu jeder Jahres­zeit mit Regen­fällen gerechnet werden. Wir empfehlen mindestens zwei Nächte zu bleiben.