Mekong Flussfahrten

Besuch im „Land der Langsamkeit“

Die Luft fühlt sich weich an und ist warm. Wir sind in Laos, einem der ursprünglichsten Länder von Indochina. Hier, im „Land der Langsamkeit“ wird Geduld als Ratgeber gepriesen, weshalb sich Gäste schnell von der von Ruhe und Gelassenheit schnell anstecken lassen. Diese Eindrücke werden auch von den Schiffen bestätigt, die sanft den grossen Fluss durchschneiden und Besucher am Leben in Laos teilhaben lassen. Während Laos Reisen tauchen immer wieder an den Ufern Dörfer auf, die die Heimat unterschiedlicher Volksgruppen sind. Der Stamm der Khmu war ursprünglich am Oberlauf des Flusses angesiedelt. Er lebt vom Fischfang am grossen Strom und hat sich dort für ein Leben entschieden, das sich strikt nach den bisher überlieferten Traditionen richtet.