Interessante Städte und das Leben am Mekong

Ein Land des Friedens und der Harmonie

Laos besticht durch seine Authentizität und wird Sie begeistern. Freuen Sie sich auf gastfreundliche Bewohner, die stolz darauf sind, Ihnen ihre Landschaften und Kulturschätze zeigen zu dürfen. In Nordlaos lockt vor allem die Stadt Luang Prabang, die bis zur Abschaffung der Monarchie Sitz der laotischen Könige war. Dank ihres prunkvollen Stadtbildes und vieler Sehenswürdigkeiten, lohnt es sich, wenn Sie im Rahmen von Laos Reisen diesen herrlichen Ort besuchen. Ein Ausflugsziel innerhalb von Laos, welches sich in erster Linie bei jüngeren Besuchern des Landes grosser Beliebtheit erfreut, ist die Stadt Vang Vieng, in deren Umgebung trotz vieler Unfälle immer noch das sogenannte Tubing praktiziert wird, bei man sich in einem alten Autoreifen einen Fluss hinuntertreiben lässt.

Laos Ferien - abwechslungsreich und spannend

Südlaos steht ganz im Zeichen des mächtigen Stroms Mekong, welcher bei Si Phan Don bis zu 14 Kilometer breit ist und in dem sogar Delfine leben. Etliche Inseln, die auch unter dem Namen 4'000 Islands bekannt sind, machen Mekong Flussfahrten zu einem empfehlenswerten Abenteuer und freuen sich auf Ihren Besuch. Sehr malerisch ist zum Beispiel die Insel Don Khong, welche als die grösste in diesem Bereich von Laos gilt und auch für luxuriöse Hotels bekannt ist. Die kleinere Insel Don Khon und die ebenfalls in der Nähe befindliche Don Det Insel sind hingegen eher bei Backpackern beliebt. Ein weiterer Ort im Süden von Laos, den Sie bei einer Reise in das Land besuchen sollten, ist die Stadt Pakse mit ihren bekannten Buddhastatuen.