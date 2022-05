Die wunderschöne Insel Koh Rong vor der Küste von Kambodschas Strandmetropole Sihanoukville bietet alles, was einen Aufenthalt in Südostasien reizvoll macht. Neben traumhaften Stränden und einer ursprünglichen Atmosphäre punktet Koh Rong vor allem mit einer fast unberührten Natur und vielen sehr herzlichen Unterkünften. Auf der bei Backpackern beliebten Insel Koh Rong finden Sie ausserdem ein abwechslungsreiches Nachtleben, welches aber nicht zu intensiv ist. Wenn Sie sich während Ihres Aufenthaltes auf Koh Rong nachhaltig entspannen möchten, ist ein Abstecher zum Sok San Beach besonders empfehlenswert, da Sie dort absolute Ruhe und einige ansprechende Hotels vorfinden. Für Schnorchler und Taucher ist ein Ausflug auf die Nachbarinsel Koh Rong Samloem eine hervorragende Option, denn nur wenige Gegenden Kambodschas bieten Ihnen so interessante Tauchreviere wie diese Region. Erholsam, entschleunigend und traumhaft schön, so präsentiert sich Ihnen die Insel Koh Rong. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die abwechslungsreiche Insel kennenzulernen!