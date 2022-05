InterContinental Bali Resort

Direkt am schönen, langen Sandstrand der Jimbaran Bucht. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20 Minuten. In Geh­dis­tanz zu den zahlreichen Seafood Restaurants und Geschäften von Jimbaran.

417 Zimmer aufgeteilt auf 4 Ge­bäu­de­flügel mit 4 Etagen. Die Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Balkon oder Terrasse, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar und Safe.

Jimbaran Deluxe (189): 49 m² grosse Zimmer mit balinesischen und modernen Stilelementen, Par­kett­boden und Sitz­bereich.

Singaraja Spa (86): 49 m² gross und aufwendiger dekoriert.

Premium Duplex Suite (38): 79 m² grosse Suite mit Wohn­be­reich, einem Bettsofa und Badezimmer auf der unteren sowie einem Schlaf­zimmer und Badezimmer auf der oberen Ebene. Ideal für Familien mit 2 Kindern.

Club Room (77): 58 m² grosse Zimmer in se­pa­ratem Ge­­bäude mit mehr Privatsphäre. Club Gäste kommen in den Genuss zu­sätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo nebst dem Frühstück tagsüber alkohol­freie Getränke, ein «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Privilegien sind ein separater Swim­­ming­pool und 24-Stun­den Butler Service. Sie haben die Wahl in den Restau­rants «Taman Gita», «Sunset Beach Bar & Grill» oder am Club Pool zu frühstücken. Kinder unter 12 Jahren haben bis 16.30 Uhr Zutritt zur Club Lounge und können mit ihren Familien den Abend­cock­tail an der Pool Bar geniessen.