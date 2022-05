Auf eine einzigartige Weise entdecken Sie das Land Indonesien mit einer Segelkreuzfahrt. Bei Ihrer Schiffsreise in Indonesien werden Sie die wunderschöne und zum Teil unberührte Naturlandschaft aus nächster Nähe betrachten können. Halt machen Sie natürlich an allen möglichen bezaubernden Orten, die teilweise nur mit dem Schiff erreichbar sind. Die indonesischen Vulkane sind weltweit bekannt und natürlich führt auch an ihnen kein Weg vorbei! Mit einer Schnorchel- oder Tauchausrüstung erforschen Sie ausserdem die bunte und aufregende Unterwasserwelt. Bei Ihren Indonesien Schiffsreisen wohnen Sie in komfortablen Kojen. Kontaktieren Sie gerne unsere Spezialisten für weitere Auskünfte und Informationen.