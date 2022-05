Die Insel Sulawesi, früher unter dem Namen Celebes bekannt, zieht nicht nur Taucher und Schnorchler in ihren Bann. Auch Naturliebhaber kommen auf der bezaubernden Insel voll auf ihre Kosten. Mit unseren Spezialisten tauchen Sie in diese atemberaubende Fauna und Flora ein. Wie wäre es mit einem Ausflug auf die vorgelagerten Inseln Tukang Besi, Banggai und Togian oder mit einem Trip ins magische Areal der Toraja? Hier erleben Sie die Insel in ihrer authentischen und ursprünglichen Form. In dieser Gegend, nördlich von Makassar, werden alte Traditionen noch gelebt. Vor allem die Zeremonien zu den Beerdigungen sind einzigartig und auch Besucher dürfen diesem Spektakel, das eine Woche andauert, gerne beiwohnen.