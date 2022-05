Imposanter Ijen Krater ab Südbali

Ijen Krater (F, M, A)

Nach einer frühen Tagwache erfolgt die Fahrt durch Dörfer und vorbei an Plantagen von Kaffee und Gewürznelken zum Mount Ijen. Hier beginnt Ihre rund zweistündige Wande­rung zum Kraterrand. Am Ziel angekommen, offenbart sich die ganze Schönheit dieses Naturwunders, die blaue Farbe des Krater­sees, das Gelb des Schwefels und die eindrückliche Weitsicht über den Krater und die Um­ge­bung. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. In Ihrem Resort, in den Dörfern oder bei einem Spa­ziergang durch die Reis­terrassen kommt keine Lan­ge­weile auf.