Erlebnisreiches Bali ab Südbali

Mit dem offenen «VW Kübelwagen» werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt. Über Nebenstrassen und durch Dörfer gelangen Sie via Desa Babakan, Munggu und Pejaten nach Bajera. Pejaten ist ein hübsches, traditionelles Dorf, bekannt für die Her­stellung von Lehmprodukten und Dach­ziegeln. Die letzte Etappe ist landschaftlich phänomenal, denn am West­hang des Mount Batukaru liegen die spektakulärsten Reis­terrassen Balis. Nach dem Mittagessen folgt ein rund einstündiger Spa­ziergang durch die Reisfelder. Der Rest des Nach­mittages steht zu Ihrer freien Verfügung.

Belimbing - Munduk - Ubud (F, M)

Im «VW Kübelwagen» geht die Reise via Pupuan an vielen kleinen Plantagen vorbei bergaufwärts. Hier werden Pfeffer, Vanille, Nelken, Kaffee und Kakao angebaut. Eindrücklich ist die fantastische Aussicht über eine der wohl schönsten Regionen Balis, dem zentralen Bergland mit den beiden Seen Buyan und Tamblingan! Die Weiterfahrt über Candi Kuning bis nach Bedugul führt, an idyllischen Dörfern vorbei, auf schmalen Landstrassen durch ein sehr fruchtbares Gebiet. Das Mittag­­essen wird in einem lokalen Restaurant in Bedugul serviert. In einem typischen Bergdorf werden Sie in die Geheim­nisse der traditionellen Kaffee­produktion eingeweiht und erreichen im Laufe des Nachmittags Ihr Hotel bei der Künstler­stadt Ubud.