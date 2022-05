Balis unbekannter Westen ab Südbali

1 . Tag Südbali/Flughafen - Pekutatan (M) Nach einem Halt beim Tempel Tanah Lot gelangen Sie nach Tunjuk, einem typisch balinesischen Dorf, dessen Häuser traditionell zum höchsten Berg Balis, dem heiligen Mount Agung positioniert wurden. Nach dem Besuch einer Grund­schule (ausgenommen Wochenende und Schulferien) besichtigen Sie eine Reisplantage, wo Sie Interessantes über die Anpflanz­ung, Kulti­vierung und Ernte dieses wichtigsten Grund­nah­rungs­mittels erfahren. Nach einem balinesischen Mittag­essen, welches von Frauen des Dorfes zubereitet wird, setzen Sie die Reise entlang des bei Surfern beliebten Medewi Strandes zum Rambut Siwi Tempel fort. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie Ihr familiäres Resort, welches sich direkt am Meer in einer unverfälschten Umgebung Balis befindet. Das Resort hat ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten und Ausflügen und eignet sich dadurch auch für einen längeren Aufenthalt.

2 . Tag Pekutatan - Pejarakan (F, M) Auf Ihrer Reise durch traditionelle Dörfer und vorbei an fruchtbaren Feldern und Plantagen lernen Sie den authentischen Charme Westbalis aus der Nähe kennen. Im Westbali Natio­nal­park angekommen, unternehmen Sie eine zweistündige Dschungelwanderung und beobachten dabei Fauna und Flora. Zu den Bewohnern des Parks gehören zahlreiche Vogel- und Wildarten. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Ihr Hotel liegt umgeben von Wald und Mangroven an der Küste des Nationalparks.

3 . Tag Pejarakan (F) Sie geniessen einen freien Tag in dieser traumhaften Um­­gebung abseits der grossen Touristenzentren. Vor Ort buch- und zahlbar sind diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Vogel­­beobach­tungen und Massagen.

4 . Tag Pejarakan - Belimbing (F, M) Vorbei an den schwarzsandigen Stränden der Nordküste führt Ihre Reise weiter via Seririt und dann hinauf nach Pupuan und Belimbing. Unterwegs legen Sie Besichtigungs­stopps ein und sehen dabei auch den wunderschönen Melanting Tempel mit seinem grossen, mit Orna­menten verzierten gespaltenen Tor. In den hügeligen Regionen um Pupuan und Belimbing befinden sich die spektakulärsten Reis­terrassen Balis. Die Aussicht auf die üppige Land­schaft ist traumhaft. Ihr Hotel liegt idyllisch neben den Reisfeldern.