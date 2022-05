Exklusive Oman Wüstenresorts

Was macht den Reiz einer Wüstentour aus?

Eine Oman Reise ist alles andere als langweilig. Die karge Landschaft begeistert viele Feriengäste seit einigen Jahren. In der Wüste herrscht in der Nacht vollkommene Stille und der Blick richtet sich in den meisten Fällen in den wunderschönen Sternenhimmel. Sie möchten ein romantisches Dinner inmitten der Wüste geniessen? In den luxuriösen Resorts ist das garantiert kein Problem.

Diverse Aktivitäten in der Wüstenlandschaft

Wie eingangs erwähnt, können Sie spannende Safaris auf vier Rädern oder auf vier Beinen durchführen. Sehr beliebt sind auch Quad Touren durch die Wüste. Die Sanddünen bieten sich hierfür bestens an. Ein absolutes Highlight stellt ein Ritt auf einem Kamel dar. Lassen Sie sich einfach von den vielen Ausflugs- und Unterhaltungsmöglichkeiten im Oman überzeugen. Die Whabiba Sands Wüste bietet viele Möglichkeiten.