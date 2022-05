Oman Tauchen

Oman Ferien - ein unvergessliches Erlebnis

Der Indische Ozean vor der Küste des Omans ist dank seiner intakten Unterwasserwelt ein Paradies für Taucher und alle, die diesen sehr schönen Sport erlernen möchten. Zahlreiche Tauchschulen in den Hotspots der Tauchszene des Oman machen es möglich. Der Artenreichtum in den vor dem Oman gelegenen Tauchgründen ist legendär. Wenn Sie in dieser Umgebung einen Tauchgang wagen, werden Sie mit fantastischen Aussichten auf Clownsfische und andere bunte Meeresbewohner belohnt und werden zufrieden und glücklich in Ihr Hotel zurückkehren. Die wohl spektakulärsten Meeresbewohner, die Sie vor dem Oman betrachten können, sind schön anzuschauende Schildkröten, die neben verschiedenen Rochenarten im Arabischen Golf unterwegs sind.