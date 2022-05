Abenteuer Uganda Gorilla Safaris

Im Camp herrscht Aufbruchstimmung und gespannte Erwartung. Die abenteuerliche Gorilla Safari zu den Berggorillas beginnt frühmorgens. Im Bwindi Nationalpark in Uganda, einem ursprünglichen Regenwald, der sich über den Albertine Grabenbruch erstreckt, möchte die Touristengruppe Ugandas Gorillas in ihrem angestammten Habitat begegnen. Berggorillas leben nur in Uganda, Ruanda und im Kongo. Die faszinierenden Primaten durchstreifen den Bwindi-Regenwald, der auch als "impenetrable", undurchdringlich, bezeichnet wird, ständig auf der Suche nach Nahrung – Früchte, Blätter, Knospen und Wurzeln, aber auch Eier, Schnecken und Larven werden nicht verschmäht. Wenn Sie in Uganda Gorillas von Angesicht zu Angesicht begegnen möchten, kontaktieren Sie zur Planung Ihrer Uganda Ferien unsere erfahrenen Uganda Spezialisten! Sie helfen Ihnen gern dabei, ein Gorilla Trekking beispielsweise mit Uganda Rundreisen zu kombinieren.