Mit einer Fläche von mehr als 22'000 Quadratkilometern ist der Kafue Nationalpark das grösste Reservat in Afrika. Obwohl er nur knapp zwei Fahrstunden von der Stadt Lusaka entfernt ist, kann der Nationalpark noch immer als Geheimtipp bezeichnet werden. In den letzten Jahren haben die Lodges und auch die Camps einen sehr luxuriösen Anstrich erhalten. Nach der Regenzeit kann der Nationalpark ab August mit einer Safari im Geländewagen erkundet werden. Beobachten Sie Zebras, Büffel und Antilopen im Kafue Nationalpark. Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten für Reisen in den Kafue Nationalpark.