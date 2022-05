Zambia und Zimbabwe Reisen

Naturwunder und Wildnis

Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum erleben

Bei Zambia & Zimbabwe Reisen erleben Sie eine Tierwelt, wie Sie sie sonst nur aus dem Fernsehen oder dem Zoo kennen. Wenn mächtige Elefanten majestätisch an Ihnen vorüberziehen oder träge Hippos verschlafen aus dem Fluss hervorblinzeln, ist das ein unvergessliches Erlebnis, das Sie Ihr Leben lang begleiten und bereichern wird. Ihre exklusiven Lodges in Zambia & Zimbabawe bieten Ihnen die Gelegenheit zu tollen Tierbeobachtungen. Sie befinden sich inmitten eines Nationalparks an einer bevorzugten Lage. In der Kombination aus Naturnähe, Luxus und Entspannung fällt der Stress des Alltags von Ihnen ab.

Ein atemberaubendes Naturschauspiel

Der schottische Afrikaforscher David Livingstone war der erste Europäer, der die Victoria Falls mit eigenen Augen sah, und er beschrieb sie als das Schönste, das er je in Afrika zu Gesicht bekommen hat. Er verlieh dem einzigartigen Naturwunder den Namen zu Ehren der damaligen britischen Königin. Wenn die Wassermassen des Zambesi mit einem Riesengetöse über die Felsen stürzen, spritzt die Gischt bis zu 300 Meter hoch und ist noch in 30 Kilometern Entfernung zu sehen. Kein Wunder also, dass die Einheimischen das Naturwunder «Mosi-oa-Tunya» nennen was «donnernder Rauch» bedeutet. Der Besuch der Batoka Schlucht und der Victoria Falls ist ganz sicher einer der Höhepunkte Ihrer an Attraktionen so reichen Zambia / Zimbabwe Rundreise.

Ursprüngliches Afrika

Bei Zambia & Zimbabwe Reisen erleben Sie Afrika in seiner ganzen Ursprünglichkeit. Zimbabwe Safaris sind vielleicht die schönste Möglichkeit, den ganzen Artenreichtum und die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt kennenzulernen. Auch Kulturinteressierte kommen bei Reisen nach Zimbabwe voll und ganz auf ihre Kosten. Die heutige verfallene Ruinenstadt Great Zimbabwe war vom 11. bis zum 15. Jahrhundert florierender Mittelpunkt des Munhumutapa-Reichs und zeugt von dessen einstiger Grösse. Heute gehört die archäologische Stätte zum UNESCO-Weltrerbe und ist eine faszinierende Sehenswürdigkeit, die ihresgleichen sucht.

Auge in Auge mit Elefanten und Löwen

Wenn riesige Elefantenherden an Ihnen vorüberziehen und ein Löwenrudel im Schatten einer Akazie in der Savanne Siesta hält, ist das ein unvergleichliches Naturerlebnis, wie Sie es auf erlebnisreichen Zimbabwe Safaris geniessen können. Der Hwange-Nationalpark ist das grösste Wildschutzgebiet des Landes und für seine riesigen Elefantenherden berühmt. Die Chance ist also gross, dass Sie bei einer Safari einige der sympathischen Dickhäuter vor die Kamera bekommen. Neben Elefanten leben hier auch Giraffen, Zebras, Löwen, Leoparden und viele andere exotische Tiere. Die Chance ein Gepard zu beobachten ist im Hwange Nationalpark ebenfalls sehr gross. Von den Ranger erfahren Sie viel Wissenswertes über die Tiere und lokale Flora und Fauna.

Zambia Safaris für Naturliebhaber

Der South Luangwa Nationalpark ist das berühmteste Tierschutzgebiet von Zambia und auf Rundreisen durch das Land ein absolutes Must-see. Aufgrund seiner artenreichen Tierwelt und abwechslungsreichen Landschaftsformationen ist der Park für Fotosafaris eine der beliebtesten Locations des ganzen Kontinents. Mit über 22'400 Quadratkilometern ist der Kafue Nationalpark das grösste Tierschutzgebiet des Landes. Er ist die Heimat der seltenen Löwenart, welche oft auf Bäumen zu beobachten ist. Entdecken Sie auf Zambia Safaris die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt und geniessen Sie ein unvergessliches Naturerlebnis. Die elegant möblierten Camps und Lodges sind der perfekte Rahmen, um in luxuriösem Ambiente die zahlreichen Eindrücke zu verarbeiten oder um einfach nur die Seele baumeln zu lassen.

Einmalige Tierwelt und stilvolle Lodges

Exotische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum und eine intakte Natur sowie Landschaften von atemberaubender Schönheit können Sie auf Zambia Reisen und Zimbabwe Reisen geniessen. Gekrönt wird das aussergewöhnliche Ferienerlebnis von einem Aufenthalt in einer der stilvollen Lodges. Wenn Sie mit einem kühlen Drink auf Ihrer Terrasse sitzen, liegt die Wildnis nur ein paar Schritte entfernt. Wenn Sie dann noch die Sonne blutrot über der Savanne untergehen sehen und die Stimmen der Tiere aus der Ferne zu Ihnen herüberwehen, wird Ihr Traum von Afrika wahr.