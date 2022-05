Zwischen Dünen und den Wellen des Atlantiks liegt die Stadt Swakopmund. So manches erinnert jedoch noch heute an längst vergessene Zeiten. Der Einfluss der deutschen Kaiserzeit ist bis heute nicht verschwunden und somit werden Sie bei Swakopmund Reisen mit Sicherheit viele altbekannte Dinge sehen. Besonders der Leuchtturm in der Stadt zieht viele Reisende an. Er könnte aufgrund der Bauweise auch gut und gerne in Ostfriesland stehen. In Swakopmund finden Sie viele gute und einige luxuriöse Hotels. Wenn Sie sich mit dem Mietwagen durch Namibia bewegen, sollten Sie sich diese Stadt keinesfalls entgehen lassen. Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne.