Namibia Abenteuerreise

Das Naturparadies Namibia zu Fuss entdecken

Die faszinierende Tierwelt Namibias, die unter anderem aus Straussen, Pavianen und Schakalen besteht, ist sehr abwechslungsreich und kann vor allem im Sambesi-Gebiet gut beobachtet werden. Wenn Sie in dieser Region Namibias unterwegs sind und zum Beispiel Wandern oder eine Bootstour auf Ihrem Programm steht, ist auch ein Abstecher zu den beeindruckenden Victoria-Fällen möglich. Die sehr seltene und interessante Pflanze Weltwitshia finden Sie hingegen in den Naukluftbergen, in denen auch Springböcke und Zebras ihre Heimat haben. Das Beste an Namibia ist aber die Gewissheit, dass Sie nach einem ereignisreichen Tag auf der Terrasse einer ansprechenden Lodge sitzen werden und mit einem Drink in der Hand den Sonnenuntergang geniessen können.