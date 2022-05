Kenia Trekkings

Kenia Reisen stecken voller Überraschungen. Besonders der Mount Kenya ist bei Reisenden ein beliebtes Ausflugsziel. Der erloschene Vulkan ist der zweithöchste Berg Afrikas. Wandern und Trekking sind in dieser Region eine beliebte Ferienaktivität. Der Gipfel des Berges erinnert an die Dolomiten und genau das sorgt bei Reisenden für eine einzigartige Faszination. Bei den Wanderungen werden Sie mit Sicherheit auch Elefanten, Affen, Wildschweinen oder Nashörnern begegnen. Überzeugen Sie sich selbst von der Schönheit der Region. Bei weiteren Fragen zu Ihrer Reiseplanung können Sie sich gerne an unsere Spezialisten wenden.