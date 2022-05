Tsavo Ost & West

Wenn die grössten Nationalparks in Kenia genannt werden, wird der Tsavo Park mit Sicherheit an erster Stelle genannt. Er wird in Ost und West unterteilt und ist in seiner Fläche so gross wie Wales. Besonders sehenswert ist Mzimi Springs. Hier treffen Sie auf Krokodile und Flusspferde. Etwas hügelig zeigt sich der westliche Teil des Nationalparks. Bei Ihrer Safari werden Sie auch Löwen und Elefanten begegnen. Wenn Sie an einem unvergesslichen Afrika-Erlebnis Interesse haben, können wir Ihnen Tsavo Ost und West Reisen empfehlen. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Ferienangeboten.