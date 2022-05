Wenn Sie sich für Nairobi Ferien entscheiden, werden Sie das Finanz- und Wirtschaftszentrum von Kenia erleben. Aufgrund zahlreicher Initiativen, wie etwa den Kinofilm «Out of Africa», erfreut sich Nairobi einer regen Beliebtheit bei Reisenden. Eine Visite des Bomas of Kenia liefert gute Einblicke in das Leben der Urvölker des Landes. Leider gibt es in der Stadt noch immer soziale Unterschiede. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Kenyatta Conference Centre, das Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach weiteren Attraktionen und Angeboten für Nairobi Reisen.