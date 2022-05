Eine der wohl wichtigsten Einnahmequellen von Kenia ist der Tourismus. Die wunderschöne Landschaft und natürlich die zahlreichen Tiere locken viele Reisende an. Wenn Sie dieses Paradies auf Erden selbst erkunden und erleben möchten, bieten sich Masai Mara Reisen an. Sie werden der riesigen Wanderschaft der Tiere mit eigenen Augen sehen. Masai Mara kann ganzjährig bereist werden und die üppige Anzahl an Tieren ist nur einer von vielen Gründen, weshalb Sie sich für diese Art von Ferien entscheiden sollten. Sie benötigen Hilfe bei der Reisevorbereitung? Unsere Spezialisten warten auf Ihren Anruf oder auf Ihre E-Mail.