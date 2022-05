Die grenzenlose Freiheit ist ein Teil der Philosophie der Maasai. Die Bewohner von Kenia werden in ihrer Bewegungsfreiheit nur durch unüberwindbare Berge eingeschränkt. Eine Heimat der Maasai-Stämme stellt der Laikipia Nationalpark dar. In dieser Region finden Sie auch seltene Wildtiere, wie etwa das Spitzmaulnashorn. Im Idealfall begeben Sie sich mit einem Pferd oder einem Kamel auf die Pirsch. Wenn Sie zudem auch noch komfortabel übernachten möchten, empfehlen sich die komfortablen Lodges im Nationalpark. Unsere Spezialisten werden Ihnen gerne ein individuelles Ferienangebot für den Laikipia Nationalpark unterbreiten. Worauf warten Sie also noch?