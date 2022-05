Elefanten sind vom Aussterben bedroht und in kaum einem anderen Land leben noch so viele Dickhäuter in freier Natur wie in Kenia. Besonders viele dieser einzigartigen Geschöpfe können Sie im ältesten Nationalparks Kenias erleben. Die Rede ist vom Amboseli Nationalpark. Bei einer Safari durch das einzigartige Kenia können Sie diese Tiere aus nächster Nähe beobachten. Mit weiten Savannen bietet der Nationalpark die perfekten Voraussetzungen für ein schönes und langes Leben der Elefanten. Im Park von Amboseli finden Sie natürlich auch sehr luxuriös ausgestattete Lodges. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Angeboten.