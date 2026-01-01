Beschreibung

Lage Die Chelinda Lodge befindet sich inmitten des spektakulären und einzigartigen Nyika Nationalparks auf einer Höhe von 2100 Meter.

Angebot Im Hauptgebäude befindet sich der Speiseraum und die bequeme Lounge mit offenem Kamin. Die Turm-Bar lädt zu einem Drink ein, um den erlebnisreichen Tag ausklingen zu lassen. Als Aktivitäten bieten sich Tag- und Nachtpirschfahrten, Naturwanderungen, Mountain Biking und Vogelbeobachtungstouren an.

Zimmer Die 6 zweistöckigen Chalets sowie das Familienbungalow sind aus Holz erbaut und bieten eine Lounge mit offenem Kamin. Die obere Etage mit Aussichtsbereich bietet einen wunderschönen Weitblick in diese einzigartige Natur.