Chelinda Lodge
Nyika
Beschreibung
Lage
Die Chelinda Lodge befindet sich inmitten des spektakulären und einzigartigen Nyika Nationalparks auf einer Höhe von 2100 Meter.
Angebot
Im Hauptgebäude befindet sich der Speiseraum und die bequeme Lounge mit offenem Kamin. Die Turm-Bar lädt zu einem Drink ein, um den erlebnisreichen Tag ausklingen zu lassen. Als Aktivitäten bieten sich Tag- und Nachtpirschfahrten, Naturwanderungen, Mountain Biking und Vogelbeobachtungstouren an.
Zimmer
Die 6 zweistöckigen Chalets sowie das Familienbungalow sind aus Holz erbaut und bieten eine Lounge mit offenem Kamin. Die obere Etage mit Aussichtsbereich bietet einen wunderschönen Weitblick in diese einzigartige Natur.
Unsere Meinung
Romantische und rustikale Lodge im landschaftlich spektakulären Hochplateau. Erleben Sie Malawi von einer ganz anderen Seite.
Preis auf Anfrage
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