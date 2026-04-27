1 . Tag Schweiz - Almaty Ankunft am Flughafen Almaty, wo Sie empfangen und zum stilvollen Fünf-Sterne-Hotel Ritz-Carlton gebracht werden. An Ihrem ersten Abend in Almaty werden Sie zu einem Champagnerempfang vor unserem exklusiven Willkommensdinner eingeladen. Übernachtung im Hotel. (A)

2 . Tag Almaty Almaty ist die grösste Stadt Kasachstans und bekannt für ihre breiten, von Bäumen gesäumten Boulevards. Umgeben von der majestätischen Tien-Shan-Bergkette, hat diese wunderschöne Stadt ihren Namen von „alma“, was „Apfel“ bedeutet. Nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt gedeihen zahlreiche Apfelplantagen. Unsere morgendliche Stadtrundfahrt umfasst einen Besuch des Panfilov-Parks, wo wir die einzigartige, vollständig aus Holz erbaute Zenkhov-Kathedrale und den Unabhängigkeitsplatz besichtigen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

3 . Tag Issyk-Kul See Heute geniessen wir einen ausgedehnten Besuch am herrlichen Issyk-Kul-See, einem wahren Naturwunder im Herzen der kirgisischen Berge. Mit einer Länge von über 170 Kilometern und einer Breite von bis zu 70 Kilometern gilt er als der zweitgrösste Alpensee der Welt. Sein Name, der „warmer See” bedeutet, spiegelt seine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen das Gefrieren wider – das Ergebnis einer einzigartigen Kombination aus Tiefe, Mineralreichtum und geothermischer Aktivität unter seiner Oberfläche. Umrahmt von hoch aufragenden, schneebedeckten Gipfeln bietet der See eine ruhige Schönheit. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

4 . Tag Bischkek Ursprünglich eine Karawanenraststätte für Reisende, die auf der Grossen Seidenstrasse durch die Region kamen, ist die kirgisische Hauptstadt Bischkek das Ziel unserer Nachmittagsbesichtigung. Hier besuchen wir den Ala-Too-Platz, der 1984 zum 60-jährigen Jubiläum der Kirgisischen Sozialistischen Sowjetrepublik in Kirgisistan erbaut wurde, und machen eine Stadtrundfahrt durch die lokalen Parks, die reich an sowjetischer Geschichte sind, darunter Statuen von Karl Marx und Friedrich Engels sowie das Denkmal für die Roten Garden. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

5 . Tag Taschkent Heute kommen wir in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, an. Wir verbringen einige Zeit damit, diese moderne Stadt im sowjetischen Stil zu besichtigen, die nach dem verheerenden Erdbeben von 1966 wieder aufgebaut wurde. Unsere Stadtrundfahrt führt uns in die Altstadt, wo traditionelle Häuser und religiöse Gebäude die engen Gassen säumen. In einer kleinen Bibliothek hier haben wir das Privileg, eine der heiligsten Reliquien des Islam zu sehen – den ältesten Koran der Welt. Anschliessend besteht die Möglichkeit, das Eisenbahnmuseum und das Museum für Angewandte Kunst zu besuchen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

6 . Tag Khiva Heute reisen wir in die antike Stadt Chiwa, die vor 2.500 Jahren gegründet wurde. Als einer der wichtigsten Handelsposten der Seidenstrasse und heute Weltkulturerbe liegt sie an der Kreuzung der Routen zwischen der Mongolei, Russland, China und Persien. Ein wahrhaft grossartiger Anblick, der sich aus der Wüste erhebt und eine Fülle beeindruckender Architektur offenbart. Wir begeben uns auf eine Zeitreise und entdecken innerhalb der alten Stadtmauern von Chiwa beeindruckende Moscheen, Medresen, Basare und Minarette. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

7 . Tag Nukus Die Stadt Nukus liegt im bezaubernden Nordwesten Usbekistans und besticht durch ihre faszinierende Lage, umgeben von drei herrlichen Wüsten: Kara Kum, Kyzyl Kum und Ustyurt. Hier erstreckt sich vor Ihren Augen eine unberührte Landschaft mit endlosen Sandflächen, bezaubernden Dünen und hoch aufragenden Gipfeln, die zum Abenteuer einladen. Unsere Reise durch Nukus führt uns zum aussergewöhnlichen Igor-Savitsky-Staatlichen Museum der Schönen Künste, einem wahren versteckten Juwel in dieser abgelegenen Oase. Dieses aussergewöhnliche Museum, das treffend als „Louvre in den Sanden” bezeichnet wird, beherbergt die umfangreichste Kunstsammlung Zentralasiens mit beeindruckenden 100.000 avantgardistischen Meisterwerken und Kunsthandwerken aus der Region Karakalpak. Lassen Sie sich von den künstlerischen Schätzen verzaubern, die Sie erwarten, und erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

8 . Tag Buchara Buchara ist einfach grossartig. Wie in Chiwa hat die UNESCO auch hier die Renovierung eines Grossteils der Stadt anlässlich ihres 2.500-jährigen Jubiläums im Jahr 1999 gefördert. Der Höhepunkt dieser wunderbaren Tour ist ein Besuch der Ark, einer befestigten Residenz der Emire von Buchara – der despotischen und skrupellosen Herrscher, die bis zur Sowjetzeit regierten. Unser Reiseprogramm führt uns auch zum prächtigen Poi-Kalyan-Platz, auf dem sich die berühmte Kalyan-Moschee befindet, ein lebendiges Relikt traditioneller islamischer Architektur. Bei einem Spaziergang durch die großen Säulengänge mit Kuppeln und tiefen Nischen der Moschee werden Sie in eine längst vergangene Zeit versetzt. Tauchen Sie ein in den lebhaften Puls der Stadt, während wir die geschäftigen Handelskuppeln von Buchara erkunden und uns auf dem Lyabi-Hauz-Platz versammeln, einem pulsierenden sozialen Zentrum, das von einem Pool umgeben ist und im beruhigenden Schatten von Maulbeerbäumen und lokalen Teestuben liegt. Anschliessend verlassen wir die Stadt, um den bezaubernd benannten „Palast des Mondes und der Sterne” des Emirs zu besichtigen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

9 . Tag Duschanbe Heute Nachmittag besuchen wir Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans, die am Fluss Varzob liegt. Zuerst erkunden wir das Museum für Nationale Altertümer, in dem Exponate zur Geschichte und regionalen Kunst ausgestellt sind, bevor wir zum Hauptattraktion der Stadt kommen: dem opulenten Kohi Navruz Palast. Geniessen Sie eine Führung mit einem lokalen Experten, der Ihnen die faszinierende Geschichte des Teehauses, das zum Palast umgebaut wurde, erzählt. Sie erkunden jeden der wunderschönen Säle, die mit atemberaubenden Kronleuchtern geschmückt sind, und erfahren dabei mehr über die Künstler und Designer, die unglaublich hart daran gearbeitet haben, diesen majestätischen Palast zu errichten und zu dekorieren. Wir setzen unser Besichtigungsprogramm mit weiteren historischen Stätten der größten Stadt Tadschikistans fort. Wir besuchen das Ismail-Samani-Denkmal, das an den ersten König der Tadschiken erinnert, bevor wir zum Unabhängigkeitsplatz und zum Mekhrgon-Basar weitergehen, um einen Eindruck vom lokalen Leben in Duschanbe zu bekommen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

10 . Tag Shakhrisabz Wir besuchen die von der UNESCO geehrte Statue von Amir Timur und seinen Ak-Saray-Palast, der als Geburtsort von Amir Timur gilt, dem militärischen Wunderkind, das sich Dschingis Khan zum Vorbild nahm und ähnliche gewalttätige Methoden anwandte, um sein Reich zu erobern und zu kontrollieren. Der Bau dieses majestätischen Palastes in Shakhrisabz dauerte über ein Vierteljahrhundert und war ursprünglich mit farbenfrohen, detailreichen Mosaiken verziert, aber auch mit filigranen kalligraphischen Inschriften aus dem Koran. Inmitten der dekorativen Verkleidung befindet sich eine Inschrift mit der Jahreszahl 798 (1395–1396 n. Chr.), dem Jahr, in dem das Gebäude fertiggestellt wurde. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

11 . Tag Samarkand Allein schon die Erwähnung von Samarkand ruft sofort eindrucksvolle Bilder der Seidenstrasse hervor, mehr als jede andere Stadt. Samarkand wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründet und zeugt mit seiner atemberaubenden Architektur von seinem früheren Status als eine der wichtigsten Städte Asiens. Besonders bekannt ist die Stadt für ihre architektonischen Überreste aus dem 14. bis 17. Jahrhundert, als sie als sagenumwobene Hauptstadt des mongolischen Reiches von Timur und seinen Nachfolgern florierte. Heute besuchen wir einige der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, darunter den Registan-Platz, die Bibi-Khanum-Moschee mit ihrer raffinierten Eleganz und den Ulugbek-Observatorium, eines der frühesten islamischen Observatorien, das 1428 erbaut wurde. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

12 . Tag Samarkand Verbringen Sie den Vormittag damit, Samarkand weiter zu erkunden, und besuchen Sie die berühmte Nekropole Shakh I Zindah, eine beeindruckende Sammlung von Mausoleen aus dem 9. Jahrhundert. Von hier aus fahren wir zur antiken Siedlung Afrasiyab, um ein Museum zu besuchen, in dem antike Artefakte ausgestellt sind, die bei den Ausgrabungen der Stadt gefunden wurden, darunter die berühmten Fresken aus dem Palast von Varkhuman aus dem 7. Jahrhundert. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

13 . Tag Margilan, Rischtan und Kokand Heute Morgen besuchen wir die antike Stadt Margilan, die für ihre Seidenproduktion bekannt ist, die von vielen als die beste in Zentralasien angesehen wird. Hier besuchen wir eine einheimische Familie, die seit Generationen Seide nach traditionellen Methoden herstellt. Wir werden den gesamten Prozess der Seidenherstellung erkunden, von den Maulbeerbäumen, mit denen die Seidenraupen gefüttert werden, bis hin zum Handweben der farbenfrohen Ikat-Stoffe auf traditionellen Webstühlen. Von Margilan aus fahren wir mit dem Bus weiter nach Rischtan, der Heimat der weltberühmten Keramikindustrie Usbekistans. Hier werden wir die Geheimnisse der Techniken des alten Handwerks von dem bekannten lokalen Kunsthandwerker Rustam Usmanov entdecken. Erleben Sie die Magie der Töpferei hautnah bei einer Vorführung durch einen Meister seines Fachs und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der akribischen Handwerkskunst, die hinter der Verzierung dieser exquisiten Keramiken steckt. Kokand ist eine der ältesten Städte Usbekistans und diente als wichtiger Handelsposten an der Seidenstraße. Zu den Höhepunkten unserer Tour gehören der majestätische Palast von Khudayar Khan (die Perle von Kokand) und die Jami-Moschee, die beeindruckendste Moschee von Kokand. Übernachtung im Hotel (F, M, A)

14 . Tag Taschkent - Schweiz Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz. (F)