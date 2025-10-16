Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan: Durch diese vier zentralasiatischen Länder verliefen grosse Strecken der historischen Seidenstrasse. Unzählige Baudenkmäler, wie Medressen, Mausoleen und Minarette, sind aus dieser Epoche erhalten geblieben und lassen vergangene Zeiten auferstehen. Aber auch die heutige Zeit kommt auf diese Reise nicht zu kurz. So schauen Sie Usbeken beim Brotbacken über die Schultern und erhalten einen Einblick in den Alltag einer tadschikischen Familie.

Und an Bord des Sonderzuges Orient Silk Road Express reisen Sie bequem von Ort zu Ort und von Land zu Land.



Reisedaten Almaty - Taschkent

14.10. - 28.10.25

07.04. - 21.04.26

13.10. - 27.10.26



Reisedaten Taschkent - Alamty

02.10. - 16.10.25

26.03. - 09.04.26

01.10. - 15.10.26





Orient Silk Road Express

Der Orient Silk Road Express ist auf den Schienen Zentralasiens zu Hause. So ist er abwechslungsweise in Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Tajikistan unterwegs.





Ihr Abteil

Der Zug bietet eine Vielzahl von von Abteilen. Die Kategorien Habibi und Ali Baba und Aladin sind die tiefsten in einer 2er oder 4er Belegung mit Wasch- und Toilettenräumen am Waggonende. In den Kategorien Sultan und Kalif verfügt jedes Abteil über ein eigenes Bad und einen Kleiderschrank. Reisende in diesen Klassen werden von einem eigenen Reiseleiter betreut.



Speisewagen

Der Zug verfügt über einen Restaurantwagen in dem internationale und lokale Gerichte serviert werden.

Nach dem Abendessen wird der Wagen in eine Bar umfunktioniert.



Bordsprache

Die Bordsprache ist Deutsch. Die Vorträge und Ausflüge finden mit Deutsch sprechender Reiseleitung statt. Häufig wird die Reiseleitung des Zuges von lokalen, gut Deutsch sprechenden Reiseleitern, die mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind, unterstützt. Diverse Abfahrten werden zusätzlich in französischer und englischer Sprache durchgeführt. Die Reiseteilnehmer kommen mehrheitlich aus dem deutschen Sprachraum.



Bordprogamm

Während der Zugfahrten wird ein vielseitiges Bordprogramm mit Vorträgen über Land und Leute, einer Wein-Degustation oder eine Russisch-Lektion angeboten.



Klimaanlage

Der Zug ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Diese ist während der Fahrt in Betrieb.