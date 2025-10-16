OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer ab Almaty
OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer ab Almaty
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Taschkent
Highlights:
- Erkunden Sie Almaty
- Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt
- Ausflug in den Ala Artscha-Nationalpark
- Kennenlernen der Zeremonien im Serafschan-Gebirge
- Besichtigung der Nekropole Shahi-Zinda
14 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Nach Almaty
Flug nach Almaty.
2. Tag Almaty
Am frühen Morgen Ankunft in Almaty. Transfer zum Hotel. Nach einem Vormittag zur Entspannung treffen Sie am Nachmittag Ihre Reiseleiter und Mitreisenden. Einen beeindruckenden Auftakt Ihrer Reise bietet ein Ausflug nach Medeo, wo sich die höchste Eislaufbahn der Welt befindet. Mit der Seilbahn fahren Sie bis zum Gipfel auf 3200m Höhe. Geniessen Sie die klare Luft und die fantastischen Ausblicke, bevor Sie den Tag bei einem Willkommensabendessen ausklingen lassen. Übernachtung im Zug. (F, A)
3. Tag Almaty
Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die heimliche Hauptstadt Kasachstans kennen. Sie sehen die imposante, russisch-orthodoxe Holzkathedrale, den Hochzeitspalast und den Zirkus. Das Mittagessen wird Ihnen in einer landestypischen Jurte serviert. Am Nachmittag beginnt Ihre Reise im Sonderzug Orient Silk Road Express. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
4. Tag Der Issyk Kul-See
Am Morgen erreichen Sie mit dem Issyk Kul-See in Kirgistan den zweitgrössten Gebirgssee der Welt. Ein Besuch des Zentrums für nomadische Kultur bringt Ihnen diese näher, bevor Sie Zeit für einen Spaziergang am Issykkul-See haben. Nach einer Bootsfahrt auf dem riesigen See geht es wieder zu Ihrem Zug. Am Abend Weiterfahrt in Richtung Bischkek. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
5. Tag Bischkek
Nachdem Sie Bischkek, die Hauptstadt Kirgistans, erreicht haben, zeigt Ihnen eine kurze Stadtrundfahrt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Mit ungefähr 100 Quadratmetern Grünfläche pro Einwohner ist Bischkek eine der grünsten Städte der Welt. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug in den nahen Ala Artscha-Nationalpark. Der gebirgige Park zeichnet sich durch seine vielfältige Flora und Fauna aus, sogar der seltene Schneeleopard ist hier beheimatet. Übernachtung im Hote. (F, M, A)
6. Tag Unterwegs auf der Seidenstrasse
Früh am Morgen fährt Ihr Sonderzug in Richtung Usbekistan ab. Geniessen Sie einen entspannten Tag im Orient Silk Road Express und lauschen Sie den spannenden Vorträgen an Bord, während Ihr Sonderzug nach Samarkand rollt. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
7. Tag Samarkand
«Ist’s nicht der Erde Königin?» fragte bereits Edgar Allan Poe in einem Gedicht. Wahrhaftig ist Samarkand, früher einer der bedeutendsten Handelsplätze der Welt, auch heute eine der schönsten Städte Zentralasiens. Zuerst besichtigen Sie die Nekropole Shahi-Zinda, eine Gräberstadt mit reich verzierten Mausoleen. Ein Höhepunkt Ihrer Reise ist sicher der Besuch des Registan, dem wohl schönsten Platz der Welt. Das zauberhafte Ensemble scheint einem Märchen aus 1001 Nacht entsprungen zu sein. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)
8. Tag Märchenhafte Stadt
Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um Samarkand auf eigene Faust zu entdecken. Auf dem fakultativen Ausflug besuchen Sie eine Manufaktur für Seidenteppiche und einen Familienbetrieb, der auf traditionelle Weise Papier herstellt. Anschliessend besichtigen Sie das Observatorium von Ulug Bek und die Ruinen der Bibi Khanum- Moschee. Den krönenden Abschluss bildet der Besuch des Gur Emir-Mausoleums. Übernachtung im Hotel. (F, A)
9. Tag Nach Tadschikistan
Nach dem Frühstück verlässt Ihr Zug Samarkand. Eine künstlerische Darbietung bringt Ihnen die einzigartige Tradition einer aus der Zeit gefallenen Region näher. Anschliessend begeben Sie sich zum Geburtsort Tamerlans nach Schahrisabs. Am Abend rollt der Orient Silk Road Express weiter in Richtung Duschanbe. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
10. Tag Duschanbe
Nachdem Sie am Morgen in Duschanbe angekommen sind, entdecken Sie auf einer Rundfahrt die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der tadschikischen Hauptstadt. Für Erholung im Grünen sorgt einer der allgegenwärtigen Parks der Stadt: Im idyllischen Rudaki-Park legen Sie eine Pause ein. Am späten Nachmittag kehren Sie zu Ihrem Sonderzug zurück und machen sich auf in Richtung Buchara. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
11. Tag Buchara
Nicht umsonst trägt die Stadt Buchara den Beinamen «i-Sharif» (die Edle). Wie in kaum einer anderen Stadt fühlt man sich hier in die Blütezeit der Seidenstrasse zurückversetzt. Noch heute weist Buchara unzählige Bauwerke aus dieser Zeit auf. Allen voran das Kaljan-Minarett und das Labi- Hauz. Nach einer Führung geniessen Sie im Innenhof einer Medresse eine Folklore- Show. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)
12. Tag Das Mausoleum der Samaniden
Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, oder Sie erleben weitere Facetten der Stadt auf einem fakultativen Ausflug. Sie besichtigen die prunkvolle Medresse Mire-e-Arab und das einzigartige Mausoleum der Samaniden. Anschliessend Rundgang durch die wehrhafte Festung Ark und zum Schluss Besuch der Sommerresidenz des letzten Emirs. Übernachtung im Zug. (F, A)
13. Tag Chiwa
Am Morgen kommen Sie im Oasenstädtchen Chiwa an. Moscheen, Medressen, Minarette und sogar ein Harem bilden die Kulissen für eines der besterhaltenen Beispiele mittelalterlichen, orientalischen Städtebaus. Übernachtung im Zug. (F, M, A)
14. Tag Taschkent
Am frühen Nachmittag trifft Ihr Sonderzug in Taschkent ein. Stadtrundfahrt mit Medresse Kukeldash, Nawoi- und Amir-Timur-Denkmälern und den typischen Lehmhäusern. Beim Abschiedsabendessen können Sie mit Ihren Mitreisenden noch einmal über all die Märchen plaudern, in deren Zentrum Sie auf Ihrer Reise standen. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)
15. Tag Taschkent – Schweiz
Fahrt zum Flughafen und Rückflug via Istanbul in die Schweiz. (F)
Zugreise 14 Tage ab Almaty bis Taschkent
- 7 Übernachtung im Schlafwagen des Sonderzuges Orient Silk Road Express
- 7 Übernachtungen in Mittel- und Erstklassehotels
- Mahlzeiten gemäss Programm
- Alle Transfers
- Ausflüge, Besichtigungen gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reisleitung
- Ausführliche Reisedokumentation
- An- und Rückreise
- Persönliche Ausgaben
- Annullations- und Rückreiseversicherung
- Trinkgelder
- Preise Auf Anfrage
Preise
14 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage