1 . Tag Schweiz – Yerewan Linienflug via Wien nach Yerewan.

2 . Tag Yerewan Nach der Ankunft in der Nacht Fahrt zu Ihrem zentral gelegenen Hotel in der armenischen Hauptstadt Yerewan. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Während des Begrüssungsdinners am Abend lernen Sie Ihre Reiseleitung und Ihre zukünftigen Mitreisenden kennen. Zwei Übernachtungen im Hotel. (A)

3 . Tag Geghard Kloster Morgens besichtigen Sie das ausserhalb von Yerewan gelegene Geghard Kloster. Viele der Räume des Klosters wurden direkt in den Fels geschlagen. Anschliessend besuchen Sie die Ruinen des Tempels von Garni und den dazugehörenden Bäderkomplex. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt in Yerewan werden Sie an Bord Ihres Sonderzuges Golden Eagle von der zuvorkommenden Besatzung willkommen geheissen und beziehen Ihr Abteil. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

4 . Tag Sewansee Auf einer Panoramastrecke fährt Ihr Zug dem riesigen Sewansee entlang und macht einen Fotostopp am sandigen Ufer. Am Nachmittag erreichen Sie Diljan, wo Sie das stimmige Ensemble des Klosters Haghpat besichtigen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

5 . Tag Tiflis Verwinkelte Gässchen, alte Kirchen und die über der Stadt thronende Festung prägen das Zentrum Tiflis. Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der sympathischen Hauptstadt an der Kura kennen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

6 . Tag Uplisziche Der heutige Tag ist der alten und neueren Geschichte, die Georgien geprägt hat, gewidmet. Zuerst erreicht Ihr Zug Gori, den Geburtsort von Josef Stalin, wo Sie das Museum und den speziell für ihn präparierten Bahnwagen besuchen. Anschliessend lernen Sie Uplisziche kennen, die jahrhundertealte Höhlenstadt, die bis zu 5'000 Menschen Behausung und Schutz bot. Zu guter Letzt besichtigen Sie Mzcheta, die frühere georgische Hauptstadt. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

7 . Tag Von Tiflis nach Baku Heute Vormittag besuchen wir das Janashia State Museum of Georgia, das eine außergewöhnliche Sammlung von Goldfiligranarbeiten aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. beherbergt. Anschließend setzen wir unsere Besichtigungstour durch die Altstadt fort, mit dem Gabriadze-Uhrturm, der Baratashvili-Straße und der historischen Anchiskhati-Basilika. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant steigen wir in unseren Privatjet und fliegen nach Baku. Nach unserer Ankunft checken wir für drei Nächte im Four Seasons Baku ein. (F, M, A)

8 . Tag Baku Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans, liegt am westlichen Ufer des Kaspischen Meeres und an der Südseite der Halbinsel Apsheron, rund um die weitläufige, geschwungene Bucht von Baku. Die Bucht, geschützt durch die Inseln des Baku-Archipels, bietet den besten Hafen des Kaspischen Meeres, während die Halbinsel Apsheron Schutz vor heftigen Nordwinden bietet. Baku verdankt seine internationale Bedeutung seiner riesigen Ölindustrie. Das Herzstück des heutigen Baku ist die Altstadt oder Festung Icheri-Shekher. Die meisten Mauern, die nach der russischen Eroberung 1806 verstärkt wurden, sind erhalten geblieben, ebenso wie der 27 Meter hohe Turm von Kyz-Kalasy (Jungfrauenturm, 12. Jahrhundert). Die ummauerte Altstadt ist mit ihrem Labyrinth aus engen Gassen und alten Gebäuden sehr malerisch. Dazu gehört der Palast der Schirwan-Schahs, heute ein Museum, dessen ältester Teil aus dem 11. Jahrhundert stammt. Ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert stammen das Synyk-Kala-Minarett und die Moschee (1078-79). Wir werden diese historischen Sehenswürdigkeiten mit dem Bus besichtigen, bevor wir die Altstadt zu Fuß erkunden.(F, M, A)

9 . Tag Baku Heute Vormittag besichtigen wir die von der UNESCO ausgezeichnete Kulturlandschaft Gobustan mit ihren Felszeichnungen. Gobustan liegt 64 km von Baku entfernt am Westufer des Kaspischen Meeres und ist eine herausragende archäologische Stätte mit mehr als 6.000 prähistorischen Felszeichnungen. In der Umgebung befinden sich außerdem Überreste von bewohnten Höhlen, Siedlungen und Grabstätten. Anschließend genießen wir ein Mittagessen mit Blick auf das Kaspische Meer.



Nach der Rückkehr in die Stadt am Nachmittag können Sie entweder Ihre Freizeit in der Stadt genießen oder einen lokalen zoroastrischen Tempel besuchen, bevor Sie im Four Seasons Hotel zu Abend essen. Ein üppiges Abendessen innerhalb seiner historischen Mauern. (F, M, A)

10 . Tag Khiva Nach dem Frühstück fliegen wir mit unserem Privatflugzeug nach Urgench (für Chiwa). Chiwa wurde vor 2.500 Jahren gegründet und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Handelsposten der Seidenstraße, da es an der Kreuzung der Routen zwischen der Mongolei, Russland, China und Persien liegt. Heute gehört es zum Weltkulturerbe. Es ist ein wahrhaft großartiger Anblick, wie es sich aus der Wüste erhebt und eine Fülle beeindruckender Architektur offenbart. Wir begeben uns auf eine Zeitreise und entdecken beeindruckende Moscheen, Medresen, Basare und Minarette innerhalb der alten Stadtmauern. (F, M, A)

11 . Tag Buchara Buchara ist einfach großartig. Wie in Chiwa hat die UNESCO 1999 zum 2.500-jährigen Jubiläum der Stadt die Renovierung eines Großteils der Stadt gefördert. Der Höhepunkt dieser wunderbaren Tour ist ein Besuch der Ark, einer befestigten Residenz der Emire von Buchara – der despotischen und skrupellosen Herrscher, die bis zur Sowjetzeit regierten. Unser Reiseprogramm führt uns auch zum prächtigen Poi-Kalyan-Platz, auf dem sich die berühmte Kalyan-Moschee befindet, ein lebendiges Relikt traditioneller islamischer Architektur. Spazieren Sie durch die großen Säulengänge mit Kuppeln und tiefen Nischen der Moschee und lassen Sie sich in eine längst vergangene Zeit entführen. Tauchen Sie ein in den lebhaften Puls der Stadt, während wir die geschäftigen Handelskuppeln von Buchara erkunden und uns auf dem Lyabi-Hauz-Platz versammeln, einem pulsierenden sozialen Zentrum, das von einem Pool umgeben ist und im beruhigenden Schatten von Maulbeerbäumen und lokalen Teestuben liegt. Heute Abend werden wir, wenn das Wetter es zulässt, vor der Abfahrt unseres Zuges ein Barbecue auf dem Bahnsteig genießen – ein einzigartiger Abschied von einer unglaublichen Stadt. (F, M, A)

12 . Tag Samarkand Mehr als jede andere Stadt ruft allein schon die Erwähnung von Samarkand sofort eindrucksvolle Bilder der Seidenstraße hervor. Die im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründete Stadt Samarkand zeugt mit ihrer atemberaubenden Architektur von ihrem früheren Status als eine der wichtigsten Städte Asiens und ist besonders bekannt für ihre architektonischen Überreste aus dem 14. bis 17. Jahrhundert, als sie als sagenumwobene Hauptstadt des mongolischen Reiches von Timur und seinen Nachfolgern ihre Blütezeit erlebte. Heute besuchen wir einige der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, darunter den Registan-Platz, die Bibi-Khanum-Moschee mit ihrer raffinierten Eleganz und den Ulag-Beg-Observatorium, eines der frühesten islamischen Observatorien, das 1428 erbaut wurde. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend in Samarkand, der Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wenn die Sonne untergeht und die Nacht über diese alte Stadt hereinbricht, entführen wir Sie zum beleuchteten Registan-Platz, wo sich ein außergewöhnliches Spektakel entfaltet. Von Ihren erstklassigen Plätzen in der ersten Reihe aus können Sie eine beeindruckende Lichtshow genießen, die die reiche Geschichte und Bedeutung Samarkands widerspiegelt. (F, M, A)

13 . Tag Taschkent Taschkent ist die Hauptstadt Usbekistans und wir verbringen einige Zeit damit, diese moderne Stadt im sowjetischen Stil zu erkunden, die nach dem verheerenden Erdbeben von 1966 wieder aufgebaut wurde. Unsere Stadtrundfahrt führt uns in die Altstadt, wo traditionelle Häuser und religiöse Gebäude die engen Gassen säumen. Hier haben wir das Privileg, in einer kleinen Bibliothek eine der heiligsten Reliquien des Islam zu sehen – den ältesten Koran der Welt. Anschließend besuchen wir das Museum für Angewandte Kunst. (F, M, A)

14 . Tag Im Zug Genießen Sie heute ein gemächlicheres Tempo, während wir durch die beeindruckende Landschaft Usbekistans reisen, bevor wir die Grenze nach Kirgisistan überqueren. An Bord können Sie bei einer faszinierenden Fragerunde unter der Leitung Ihres erfahrenen Reiseleiters tiefer in die Region eintauchen und bei einem spannenden Meisterkurs mit unserem talentierten Küchenteam die Geheimnisse der exquisiten Küche entdecken. (F, M, A)

15 . Tag Issyk-Kul See Heute geniessen wir einen ausgedehnten Besuch am herrlichen Issyk-Kul-See, einem wahren Naturwunder im Herzen der kirgisischen Berge. Mit einer Länge von über 170 Kilometern und einer Breite von bis zu 70 Kilometern gilt er als der zweitgrößte Alpensee der Welt. Sein Name, der „warmer See” bedeutet, spiegelt seine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen das Gefrieren wider – das Ergebnis einer einzigartigen Kombination aus Tiefe, Mineralreichtum und geothermischer Aktivität unter seiner Oberfläche. Umrahmt von hoch aufragenden, schneebedeckten Gipfeln bietet der See eine ruhige Schönheit. Heute Morgen laden wir Sie ein, bei einer privat organisierten Kulturveranstaltung am Ufer des Sees in das reiche nomadische Erbe Kirgisistans einzutauchen. Eine faszinierende Darstellung traditioneller Sportarten und Spiele, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Während Bogenschießen vielleicht bekannt ist, haben nur wenige das Spektakel des Pferderinger, der Jagd mit majestätischen Steinadlern oder „Ordo“ – ein strategisches Spiel, das mit Knieknochen von Kühen gespielt wird – schon einmal gesehen.



Dieses Erlebnis ist eine Hommage an die Steppenkultur in all ihren lebendigen Facetten – von Musik und Tanz bis hin zu aufwendigen Kostümen und Vorführungen traditionsreicher Handwerkskünste. Es ist ein seltener und faszinierender Einblick in eine Lebensweise, die in den Hochländern Zentralasiens nach wie vor floriert. Dieser Tag verspricht einen einzigartigen und authentischen Einblick in das kulturelle Herz der Region und bietet Erinnerungen, die noch lange nach Ihrer Reise nachwirken werden. Nach dem Festival besteht die Möglichkeit, das Freilichtmuseum der Petroglyphen zu besuchen, bevor wir zum Abschiedsessen in den Golden Eagle zurückkehren. An diesem Abend genießen wir unser Abschiedsessen an Bord des Golden Eagle, während wir über Nacht zu unserem Endziel Almaty fahren. (F, M, A)

16 . Tag Almaty Ihr Zug fährt in Almaty, der heimlichen Hauptstadt Kasachstans, ein. Im Rahmen einer Stadtrundfahrt besuchen Sie unter anderem den Panfilov-Park und die hölzerne russisch-orthodoxe Kathedrale. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)

17 . Tag Almaty – Schweiz Fahrt zum Flughafen und Flug in die Schweiz. (F)