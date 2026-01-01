Strasse nach Susa ab Teheran
Strasse nach Susa ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights:
- Ahwaz, am Fluss Karun liegend
- Palast in Bishapur
- Die altpersische Residenzstadt Persepolis
- Einzigartige Palmoase in Rayen
- Die schönste Stadt Persiens, Isfahan
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran (A)
Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran / Ahwaz (F, A)
Tagsüber Besichtigung der iranischen Hauptstadt und nachmittags Flug nach Ahwaz. Übernachtung in Ahwaz.
3. Tag Ahwaz / Susa (F, A)
Ganzer Tag Ausflug nach Susa und u.a. Besichtigung des elamitischen Ziggurats Choga Zanbil. Übernachtung in Ahwaz.
4. Tag Ahwaz / Shiraz (F, A)
Fahrt nach Shiraz über Bishapur und Besichtigung des dortigen Palastes. Übernachtung in Shiraz.
5. Tag Shiraz / Persepolis (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Persepolis, Naghsche-é Rostam und dem Grab von Kyros dem Grossen. Übernachtung in Shiraz.
6. Tag Shiraz (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
7. Tag Shiraz / Kerman (F, A)
Fahrt nach Kerman mit Besichtigung des sassanidischen Palastes in Sarvestan. Übernachtung in Kerman.
8. Tag Kerman / Mahan / Rayen (F, A)
Fahrt nach Rayen und Besichtigung der dortigen Palmoase am Fusse des Berg Hezar. Auf der Rückfahrt Besuch des Mausoleums Scheich Sufis und dem Prinzengarten. Übernachtung in Kerman.
9. Tag Kerman / Yazd (F, A)
Am Vormittag Besuch des Ganj-Ali-Khan Komplexes und anschliessend Fahrt nach Yazd. Übernachtung in Yazd.
10. Tag Yazd (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Yazd. Übernachtung in Yazd.
11. Tag Yazd / Isfahan (F, A)
Fahrt nach Isfahan über Nain, wo Sie einen Halt einlegen für eine Besichtigung. Übernachtung in Isfahan.
12. Tag Isfahan (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
13. Tag Isfahan (F, A)
Vormittags weitere Besichtigung in Isfahan. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung in Isfahan.
14. Tag Isfahan / Natanz / Kashan / Teheran (F, A)
Fahrt nach Teheran über Natanz und Kashan, wo weitere Besichtigungen anstehen. Übernachtung in Teheran.
15. Tag Teheran (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 2 – 14
- 14 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension
- Lokaler Deutsch sprechender Guide an Tag 2 – 14
- Eintrittsgelder
- Inlandflug Teheran-Ahwaz
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage