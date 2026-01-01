1 . Tag Teheran Ankunft in Teheran und anschliessend Transfer ins Hotel im Norden der Hauptstadt.

2 . Tag Shirpala Hütte (F, M, A) Erste Akklimatisierungswanderung von Darband zur Shirpala Hütte.

3 . Tag Hajidelan Village (F, M, A) Aufstieg auf 3000m ü. M., bevor es hinunter nach Darband geht. Von hier aus Transfer nach Hajidelan Village.

4 . Tag Gousfandsara / Takht-e Fereydoun Hütte (F, M, A) Fahrt frühmorgens nach Gousfandsara. Von hier aus geht's auf 4388m ü. M. bis zur Takht-e Fereydoun Hütte.

5-6 . Tag Mount Damavand / Takht-e Fereydoun Hütte (F, M, A) Je nach Akklimatisierungs- und Wettersituation besteigt ihr den Mt. Damavand in ca. 5–6h. Danach Abstieg zur Takht-e Fereydoun Hütte.

7 . Tag Gousfandsara / Teheran (F) Wanderung hinunter nach Gousfandsara und danach ca. 3-stündige Fahrt nach Teheran.