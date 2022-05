An der Westküste von Panama befindet sich die Playa Blanca, welche unter anderem hervorragende klimatische Voraussetzungen für gelungen Ferien bietet. Sandstrände mit Palmen, kristallklares Wasser und nur zwei Autostunden von Panama City entfernt, ist die Playa Blanca ein beliebtes Feriendomizil. Besonders Sportbegeisterte kommen in dieser Region auf ihre Kosten! Von Windsurfen bis hin zu einmaligen Tauchgängen wird in der Playa Blanca alles geboten. Wie wäre es mit einem unvergesslichen Ritt auf einem Pferd direkt am Strand? Unsere Ferienspezialisten für Playa Blanca Reisen stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!