Freuen Sie sich bei einem Besuch in Panama City auf eine einzigartige Geschichte, Tradition und eine Vielzahl von Museen. Aufgrund der zahlreichen Sehenswürdigkeiten füllen die Ferien in Panama City gut und gerne eine Woche. Nicht zu vergessen sind auch die palmengesäumten Sandstrände, welche für Entspannung und Erholung sorgen. Eine Fahrt auf dem weltberühmten Panamakanal darf bei einem Aufenthalt in Panama City natürlich auch nicht fehlen! Bei einem Rundgang durch die Stadt können Sie gut erhaltene Ruinen bestaunen. Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach aktuellen Panama City Reisen.