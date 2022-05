Eingebettet in eine einzigartige Naturlandschaft bietet Boquete die perfekten Rahmenbedingungen für eine Panama Rundreise. Das Bergdorf liegt auf einer Höhe von 1'200 Metern direkt in den Bergen von Chiriquí. Ganzjährig herrschen hier milde und frühlingshafte Temperaturen, was der grünen Landschaft sichtlich zugutekommt. Speziell für Wanderausflüge lohnt sich ein Aufenthalt in Boquete. Das Dorf wird auch liebevoll als die Heimat des Kaffees und der Blumen bezeichnet. Wünschen Sie sich weitere Informationen zu diesem besonderen Ort oder Hilfe bei Ihrer Ferienplanung, wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten für Boquete Reisen!