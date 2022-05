Panama Badeferien – Natur pur!

Endlose, weisse Strände und tiefe, unberührte Wälder

Dass Panama Reisen so beliebt sind, ist eine eher neue Entwicklung: Die bezaubernden Landschaften und Szenerien des Landes und die perfekte Infrastruktur wurden den Menschen erst in den vergangenen Jahren so richtig bewusst. Unberührte Wälder und die exotische Fauna und Flora in den Naturparks wollen entdeckt werden. Sogar eine alpine Bergwelt mit wilden Gipfeln lädt zum Wandern ein. Vermutlich sind Sie auf Panama Ferien gekommen, weil Sie von den legendären Stränden und dem kristallklaren Wasser gehört haben. Unsere Panama Spezialisten stellen Ihnen Ihre ganz persönlichen Badeferien in diesem schönen Land zusammen. Zwischen Santa Clara und Rio Hato packen Sie den Schnorchel aus, schauen den Fischen unter Wasser zu und kommen der Natur ganz nahe.