Wenn Sie in Honduras geführte Rundreisen unternehmen möchten, bietet es sich an, einen Besuch der Nachbarländer El Salvador, Costa Rica und Nicaragua miteinzubeziehen. Auf länderübergreifenden Rundreisen erhalten Sie tiefere Einblicke in die Kulturen Zentralamerikas. Sie besuchen die Überreste bedeutender Städte der Maya. Sie besichtigen Ortschaften mit gut erhaltener Kolonialarchitektur und erleben atemberaubende Naturschönheiten wie den Vulkan Arenal. Eine fachkundige Reiseleitung sorgt dafür, dass Sie komfortabel unterwegs sind und dabei die wichtigsten Highlights kennenlernen. Unsere Zentralamerika Spezialisten kennen sich aus. Sie beraten Sie gern und helfen Ihnen dabei, Ihre individuelle Rundreise zu finden.