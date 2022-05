Um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen Guatemalas kennenzulernen, sind geführte Rundreisen ideal. Lassen Sie sich von gut informierten einheimischen Reiseleitern so herrliche Orte wie die Kolonialstadt Antigua oder die im Dschungel des Landes befindlichen Maya-Stätten zeigen und geniessen Sie es, von Fachwissen aus erster Hand zu profitieren. Egal, ob Sie in erster Linie die Strände Guatemalas kennenlernen möchten oder eher an der Kultur des Landes interessiert sind, Guatemala Rundreisen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Ihr persönliches Angebot.