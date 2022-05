Guatemala Hotels

Unsere ausgewählten Hotels in Guatemala befinden sich an den schönsten Destinationen des Landes und sind so der ideale Ausgangspunkt für spannende Ausflüge. Bunte Märkte, hübsche Kolonialstädte und vor allem die einzigartigen Relikte der Mayakultur machen eine Reise in das mittelamerikanische Land zu einem faszinierenden Erlebnis. Guatemala City verfügt über wichtige Museen, eindrucksvolle Kirchen und andere Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch lohnen. Bei einem Besuch der Pyramiden von Tikal tauchen Sie in vergangene Zeiten ein und erhalten einen Einblick in die Hochkultur der Maya. Entspannung pur verheisst ein Aufenthalt im wunderschön auf einer Insel im Petén-Itzá-See gelegenen Flores. Ganz egal, ob Ihnen auf Guatemala Reisen der Sinn nach Erholung, Kultur oder Natur steht, unsere freundlichen Zentralamerika Spezialisten stellen Ihnen gern eine auf Ihre ganz persönlichen Wünsche abgestimmte Guatemala Reise zusammen.