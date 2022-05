Belize Tauchen

Land der traumhaften Badestrände

Belize ist ein Land der Vielfalt, in dem Sie neben herausragenden Tauchgebieten an einem der schönsten Korallenriffe der Welt auch viele andere Highlights finden können. So lockt der direkt hinter den Stränden von Belize beginnende Regenwald zu interessanten Ausflügen in eine traumhafte Natur. Auf diesen Abstechern in eine herausragende Landschaft ist es auch möglich, Ruinen von imposanten Stätten der Mayakultur zu besichtigen. Ein kristallklares Meer, feinsandige Strände sowie ein von einer reichhaltigen Pflanzenwelt geprägtes Hinterland machen Belize zu einem Ferienziel mit vielen Möglichkeiten. Egal, ob Sie in erster Linie in einer atemberaubenden Natur aktiv sein möchten oder lieber auf den Spuren einer uralten Kultur durch einen von vielen Tieren bevölkerten Dschungel reisen wollen, Ferien in Belize sind immer eine sehr gute Wahl.