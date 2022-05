Belize Mietwagenrundreisen

Bei Mietwagentouren erkunden Sie Belize im einzigartigen Zentralamerika komplett auf eigene Faust. In den Urwäldern sollten Sie sich allerdings nicht verlaufen! Nehmen Sie bei einer Erkundungstour die Hilfe eines erfahrenen Guides in Anspruch. Zudem warten unzählige blaue Lagunen auf Sie. Taucher kommen in Belize voll und ganz auf ihre Kosten. Die Ruinen der Maya sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Belize Reisen bieten jede Menge Abwechslung, denn der Zwergstaat grenzt an Guatemala und Mexiko, somit lohnt sich auch ein kleiner Abstecher in die Nachbarländer. Bereisen auch Sie dieses noch eher unbekannte Land und kehren Sie mit vielen Eindrücken und positiven Erinnerungen zurück! Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.