Es gibt 14 Unterkünfte in 3 verschiedenen Bure Kategorien und eine Villa, welche sich in der Lage und Grösse unterscheiden und mit Möbeln aus einheimischen Harthölzern und Kunstwerken von lokalen Künstlern ausgestattet sind. Alle verfügen über einen Deckenventilator eine Tee-/Kaffeestation, Bademäntel, einen Haartrockner, einen kleinen Kühlschrank und eine Terrasse. Während das Double Ocean View Bure über Meersicht verfügt, hat das Triple Bure ein Zustellbett für eine dritte Person.

Die Villa mit 2 Schlafzimmern bieten Platz für 4 Personen und verfügt neben 2 Badezimmern und einer kleinen Küche auch über Meersicht und einen Balkon. Das etwas kleinere Family Bungalow hat ebenfalls eine kleine Küche, Meersicht und bietet Platz für 5 Personen.