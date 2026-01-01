White Grass Ocean Resort & Spa
Tanna
Beschreibung
Lage
Das White-Grass-Ocean-Resort liegt auf einem Korallenfelsen an der geschützten Nordwestküste der Vulkaninsel Tanna, eine der südlichsten Inseln des Archipels. Nach der Landung auf dem Flughafen Tanna, werden Sie von einem Mitarbeiter erwartet und über die 2 km lange Strecke zum Resort gefahren.
Angebot
Das Resort verfügt über einen Swimmingpool sowie über ein Restaurant und eine Bar mit Blick auf die zerklüftete Westküste. Der «Nabisa Day Spa» verwöhnt mit natürlichen vulkanischen Pflegeprodukten, während im «Volcano Island Divers» vom einfachen Tauchgang bis zum Brevet alles angeboten wird. Im Preis inbegriffen sind Fahrräder, die Schnorchel Ausrüstung, Kajaks, Touren zum Aussenriff zu den Schildkröten, Badminton, Boccia, Beachvolleyball und der 3 Loch Pitch n Putt Golf Platz. Kulturelle Abenteuer können vor Ort gebucht werden.
Zimmer
Es gibt 14 Unterkünfte in 3 verschiedenen Bure Kategorien und eine Villa, welche sich in der Lage und Grösse unterscheiden und mit Möbeln aus einheimischen Harthölzern und Kunstwerken von lokalen Künstlern ausgestattet sind. Alle verfügen über einen Deckenventilator eine Tee-/Kaffeestation, Bademäntel, einen Haartrockner, einen kleinen Kühlschrank und eine Terrasse. Während das Double Ocean View Bure über Meersicht verfügt, hat das Triple Bure ein Zustellbett für eine dritte Person.
Die Villa mit 2 Schlafzimmern bieten Platz für 4 Personen und verfügt neben 2 Badezimmern und einer kleinen Küche auch über Meersicht und einen Balkon. Das etwas kleinere Family Bungalow hat ebenfalls eine kleine Küche, Meersicht und bietet Platz für 5 Personen.
Preis auf Anfrage
Loading map...