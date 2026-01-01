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Efate, Vanuatu

Efate Reisen

Ferien auf der Hauptinsel Vanuatus

Efate erhielt ihren früheren Namen „Sandwich Insel“ von ihrem Entdecker James Cook. Gäste erreichen die Insel über den internationalen Flughafen von Vanuatus Hauptstadt, Port Vila, wo Sie zudem viele hervorragende Restaurants, Parks und farbenfrohe Märkte finden. Tagestouren, wie zum Beispiel ein Besuch in einem Cultural Village, ermöglichen Einblicke in das kulturelle Leben Vanuatus. Eine Segeltour bietet weitere bleibende Eindrücke einer traumhaften Insel mit ihren vielen tiefblauen Lagunen, die so gut wie gar nicht erschlossen sind. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihren Traumurlaub auf dieser märchenhaften Südseeinsel.

Tamanu on The BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port Vila
Das Hotel liegt umgeben vom schimmernden Sand, den sich wiegenden Palmen und dem kristallklaren Blau des Ozeans, nur...
Eratap Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port Vila
Die Unterkunft befindet sich auf der Halbinsel Eratap. In nur 30 Fahrminuten ist der Flughafen und in 20 Fahrminuten...

Flitterwochen Vanuatu

Verbringen Sie Ihren Honeymoon in romantischen Hotels und Resorts

Schnorcheln und Tauchen

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Vanuatu Vulkane

Bei Ferien auf Vanuatu erleben Sie die eindrucksvollen Vulkane des Inselstaates

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