Tanna gehört zu den eindrücklichsten Inseln Vanuatus und liegt im Süden des Archipels. Berühmt ist die Insel vor allem für den Mount Yasur, einen der am leichtesten zugänglichen aktiven Vulkane der Welt: Wer am Kraterrand steht und das Grollen aus der Tiefe hört, erlebt die Urgewalt der Natur hautnah. Doch Tanna hat weit mehr zu bieten – üppig grüne Landschaften, Regenwald und Kaffeegärten im Inselinnern sowie Küstenabschnitte mit dunklem Vulkansand und hellen Sandstränden, an denen vorgelagerte Riffe zum Schnorcheln einladen.

Besonders eindrücklich sind die Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung: In den traditionellen Dörfern wird die überlieferte Lebensweise bis heute gepflegt, und Besucher erhalten einen respektvollen Einblick in jahrhundertealte Bräuche, Tänze und Zeremonien.

Ferien auf Tanna eignen sich für Reisende, die das ursprüngliche Vanuatu abseits der ausgetretenen Pfade erleben möchten und Natur- sowie Kulturerlebnisse höher gewichten als grossen Komfort. Die Insel lässt sich zudem ideal mit einem Badeaufenthalt auf anderen Inseln Vanuatus kombinieren. Als angenehmste Reisezeit gelten die trockeneren, etwas kühleren Monate von Mai bis Oktober. Unsere Südsee-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und stellen Ihre massgeschneiderte Vanuatu-Reise mit Aufenthalt auf Tanna zusammen.