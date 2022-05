Inselhüpfen Französisch-Polynesien

Inselhopping auf Französisch-Polynesien

Inselhüpfen auf Französisch-Polynesien und den vielen Atollen ist ganz unkompliziert. Die Fluggesellschaft Air Tahiti mit ihrem dichten Netz an Flugverbindungen fliegt fast jede der mehr als hundert Inseln an. Die Inseln werden mit kleinen Propellermaschinen angesteuert, was das Reisen von Insel zu Insel wirklich einfach macht. Mit den kleinen Flugzeugen existiert sogar eine Flugverbindung, die zu den Cook Inseln reicht. Statt mit dem Flugzeug können Sie die Wege zwischen einigen Inseln auch mit einer Fähre zurücklegen. Es gibt Fährverbindungen nach Moorea oder nach Maupiti. Gäste haben somit wirklich vielseitige Möglichkeiten, Inselhopping in Französisch-Polynesien ganz so zu gestalten, wie sie es möchten.